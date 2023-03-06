Демонстрация будущего Чечни: какова цель встречи Путина с Кадыровым-младшим

Президент России Владимир Путин встретился с 17-летним Ахматом Кадыровым – сыном самопровозглашенного главы Чечни Рамзана Кадырова. Так Кадыров-старший дает понять, какое будущее он видит для Чечни.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил правозащитник и юрист Абубакар Янгулбаев. Мол, модель власти в Чечне от России может быть только путем силы, крови и насилия.

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"Ему или потыкают что-ли (Кадырову – 24 Канал), или согласен с ним Путин и они вместе так дают понять, что диктатура будет продолжаться в Чечне и дальше", – заявил он.

Кроме того, это касается и здоровья Рамзана Кадырова. Мол, тот болеет с детства и у него якобы проблемы с двенадцатиперстной кишкой. Поэтому он вынужден пить много различных лекарств.

"Из-за них, в частности, немного, так сказать, не в своем сознании бывает по вечерам и записывает те же тиктоки как-то мямля", – рассказал юрист.

Правозащитник считает, что эта болезнь у Кадырова может усиливаться.

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Подготовка преемника

Правозащитник соглашается с тем мнением, что Рамзан Кадыров начал официально вводить своего сына в политику. Он рассказал, что тоже самое происходило, когда отец Рамзана Кадырова – Ахмат Кадыров водил с собой Рамзана и "продавливал" его. При этом, тогда у Ахмата было два сына и Рамзан был младшим.

"А старший умер как-то очень тайно, странно, как и Ахмат тоже", – рассказал Янгулбаев.

Абубакар Янгулбаев отметил, что старший брат самопровозглашенного лидера Чечни скончался еще молодым. Официальная причина смерти – остановка сердца. Однако были слухи, что он умер якобы от передозировки наркотиков.

И здесь есть небольшая аналогия, что никто не верил, что Рамзана поставят таким же наместником, продолжателем той идеи, которую "продавливал" Ахмат Кадыров,

– сказал он.

Мол, потому, что он не знал ни родного, ни русского языка и не был склонен к интеллектуальной деятельности. Поговаривают теперь и о сыне Рамзана Кадырова.

"Это старший сын, его также зовут Ахмат. Его назвали в честь дедушки, что, по идее, запрещено по чеченским традициям. В этого Ахмата-младшего тоже не верят, что он способен на что-то", – заметил он.

Все потому, что он имеет такие же проблемы, какие были у его отца Рамзана.

Кремлю неважно, чтобы человек был умным. Кремлю важно, чтобы человек был исполнительным. Либо аморальным, или чтобы терпел все,

– сказал правозащитник.

А семья Кадыровых, считает юрист, для этого идеально подходит.

Незапланированная встреча

В то же время встреча 17-летнего Ахмата Кадырова с Владимиром Путиным не была официальной, ведь не была запланирована. Абубакар Янгулбаев считает, что это выглядит так, как будто Кадыров-старший хотел пустить определенные слухи, чтобы о нем стали больше говорить и привлечь внимание к своему старшему сыну. Мол, для самопровозглашенного лидера Чечни важно внимание.

"Это сделало резонанс, все начали говорить и думать: "Да, он ищет замену", – рассказал правозащитник.

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