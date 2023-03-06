Про це у коментарі 24 Каналу заявив правозахисник та юрист Абубакар Янгулбаєв. Мовляв, модель влади в Чечні від Росії може бути лише шляхом сили, крові та насилля.

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"Йому чи потикають ніби (Кадирову – 24 Канал), або згоден з ним Путін і вони разом так дають зрозуміти, що диктатура буде продовжуватися в Чечні й надалі", – заявив він.

Окрім того, це стосується й здоров’я Рамзана Кадирова. Мовляв, той хворіє з дитинства й в нього нібито проблеми з дванадцятипалою кишкою. Через те він змушений пити багато різних ліків.

"Через них, зокрема, трохи, так би мовити, не у своїй свідомості буває по вечорах і записує ті ж тіктоки якось млявлячи", – розказав юрист.

Правозахисник вважає, що ця хвороба у Кадирова може посилюватися.

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Готує наступника

Правозахисник погоджується з тією думкою, що так Рамзан Кадиров почав офіційно вводити свого сина в політику. Він розповів, що теж саме відбувалося, коли батько Рамзана Кадирова – Ахмат Кадиров водив із собою Рамзана та "продавлював" його. При цьому, тоді в Ахмата було двоє синів і Рамзан був молодшим.

"А старший помер якось дуже тайно, дивно, як і Ахмат також", – розказав Янгулбаєв.

Абубакар Янгулбаєв зазначив, що старший брат самопроголошеного лідера Чечні помер ще молодим. Офіційна причина смерті – зупинка серця. Однак, були чутки, що він помер нібито від передозування наркотиків.

І тут є невелика аналогія, що ніхто не вірив, що Рамзана поставлять таким же намісником, продовжувачем тої ідеї, яку "продавлював" Ахмат Кадиров,

– сказав він.

Мовляв, через те, що він не знав ані рідної, ані російської мови і не був схильним до інтелектуальної діяльності. Поговорюють тепер і про сина Рамзана Кадирова.

"Це старший син, його також звати Ахмат. Його назвали на честь дідуся, що, по ідеї, заборонено за чеченськими традиціями. В цього Ахмата-молодшого теж не вірять, що він здатен на щось", – зауважив він.

Усе через те, що він має такі ж проблеми, які були в його батька Рамзана.

Кремлю неважливо, щоби людина була розумною. Кремлю важливо, щоби людина була старанною. Або аморальною, або щоби терпіла все,

– сказав правозахисник.

А сім’я Кадирових, вважає юрист, для цього ідеально підходить.

Незапланована зустріч

Водночас, зустріч 17-річного Ахмата Кадирова з Владіміром Путіним не була офіційною, адже не була запланована. Абубакар Янгулбаєв вважає, що це виглядає так, як ніби Кадиров-старший хотів пустити певні чутки, щоби про нього стали більше говорити і привернути увагу до свого старшого сина. Мовляв, для самопроголошеного лідера Чечні важлива увага.

"Це зробило резонанс, всі почали говорити й думати: "Так, він шукає заміну", – розказав правозахисник.

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