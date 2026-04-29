Белый дом опубликовал фото Трампа и Чарльза III: их назвали "двумя королями"
- Официальный аккаунт Белого дома опубликовал фото встречи Трампа и Чарльза III с подписью "Два короля", что вызвало дискуссии в соцсетях.
- В США проходят многомиллионные протесты под названием "Никаких королей" против политики Трампа, которые собирают миллионы участников.
Официальный аккаунт Белого дома опубликовал фото встречи президента США Дональда Трампа и короля Великобритании Чарльза III. Особое внимание пользователей соцсетей привлекло то, как его подписали.
В соцсетях возникло немало дискуссий из-за последнего сообщения Белого дома в соцсети X.
Что известно о новом сообщении Белого дома?
Король Британии Чарльз III и королева Камилла прибыли в Штаты по случаю 250-летия независимости США. Первый визит монарха в Америку с 2007 года включает в себя встречу с президентом США, экскурсию в Белый дом и выступление перед американским Конгрессом.
Посты Дональда Трампа и его администрации часто вызывают возмущение в соцсетях. Президент США регулярно выставляет сгенерированные картинки, где изображает себя в разных ролях. В октябре 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс, во время масштабных конфликтов против политики нынешней власти, опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео. На нем Дональд Трамп был изображен в образе короля.
С 2025 года в США регулярно проходят многомиллионные протесты против политики президента Трампа. Их основной лозунг – "Никаких королей". Митинг в день рождения американского президента, 14 июня, собрал от 4 до 6 миллионов человек. Во второй волне акций, которая проходила в октябре, приняли участие 7 миллионов человек во всех 50 штатах.
Что известно о скандальных фото президента США?
В апреле 2025 года американский президент выложил картинку с собой, в образе Иисуса, сгенерированную искусственным интеллектом. Он даже был вынужден удалить фото, которое вызвало негативную реакцию среди его сторонников.
В мае 2025 года Белый дом без дополнительных комментариев опубликовал сгенерированное с помощью нейросетей изображение Трампа. На нем он был в роли Папы Римского.
В июле 2025 года Белый дом опубликовал фото Трампа в образе Супермена. Оно стало вирусным, собрав миллионы лайков.