В столице Саудовской Аравии завершились переговоры между российской и американской делегациями. Представители страны-агрессора отметили, что встреча прошла "позитивно", передает 24 Канал со ссылкой на Bloоmberg.

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Когда встретятся Трампа и Путин

Ожидалось, что в Эр-Рияде Москва и Вашингтон обсудят также детали предстоящей встречи Трампа и Путина. Издание отмечает, что саммит двух лидеров может состояться уже на следующей неделе.

Ранее Саудовская Аравия подтвердила готовность принять встречу главы Кремля и хозяина Белого дома. Издание Newsweek писало, что разговор Путина и Трампа с глазу на глаз произойдет до конца февраля.

В Москве уже отреагировали на информацию в СМИ. Так, советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что Россия и США договорились развивать двусторонние отношения.

Впрочем, по его словам, встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе. "О конкретных датах трудно говорить, нужна плотная работа", – отметил чиновник.

К слову, у Путина заявили, что готовы разговаривать с Зеленским, но указали на один нюанс.