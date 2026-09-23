СМИ раскрыли, о чем говорили Зеленский и Трамп на закрытой встрече

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла "очень позитивно". Украина подтвердила "готовность к энергетическому перемирию".

О подробностях американо-украинских переговоров рассказала корреспондент Newsmax Нана Саджая со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

О чем говорили Зеленский и Трамп?

По словам источника, встреча Зеленского и Трампа прошла "очень хорошо".

Известно, что украинская сторона также подняла вопрос об использовании Starlink для поражения целей на территории России. В ответ президент США заявил, что Киеву следует договариваться об этом с Илоном Маском.

Кроме того, стороны обсудили лицензирование производства ракет для систем Patriot. В то же время источник отметил, что "это вопрос долгосрочной перспективы".

Также собеседник сообщил, что 23 сентября вечером украинские переговорщики встретятся с представителями европейских стран E3 – Франции, Германии и Великобритании.

Они обсудят "возможные шаги и идеи по деэскалации, что можно передать Виткоффу и Кушнеру, чтобы после этого они обсудили их с российской стороной".

Напомним, после переговоров Зеленский пояснил, что Киев рассчитывает на два вида поддержки: получить готовые ракеты Patriot для усиления ПВО уже этой зимой и наладить в Украине их производство по американской лицензии в перспективе.

По его словам, Трамп поддерживает идею лицензионного производства, однако на его запуск может потребоваться около года – полутора.

Что касается поставки дополнительных американских перехватчиков для преодоления зимнего периода, Украина пока не получила окончательного ответа.