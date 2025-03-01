Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что он "не готов к миру" и выгнал из Белого дома. Ряд европейских лидеров выразил поддержку украинскому лидеру. Между тем известная своими хорошими отношениями с президентом США премьер Италии Джорджия Мелони созывает неотложный саммит на фоне последних событий, передает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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"Надо обсудить большие вызовы"

Мелони заявила, что в ближайшие часы Италия предложит партнерам собраться на саммит. Ожидается, что в нем должны принять участие Соединенные Штаты, европейские страны и другие союзники.

Премьер пояснила, что саммит нужен, "чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние большие вызовы, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и те, которые мы будем призваны решать в будущем".

Отдельно Мелони подчеркнула, что "каждый раскол Запада делает всех нас слабее и способствует тем, кто хочет видеть упадок нашей цивилизации".

К слову, премьер Венгрии Орбан прокомментировал спор Зеленского и Трампа, выразив поддержку последнему.