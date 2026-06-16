"Россия впадет в истерику": чем может закончиться встреча Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом 16 июня на саммите G7. Есть надежда, что президент США в конечном итоге начнет действовать более решительно против диктатора Путина, но нужно реалистично смотреть на вещи.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал "24 каналу", что российская пропаганда буквально в истерике из-за того, что Украина имеет возможность участвовать в саммитах G7. Раньше в этот формат входила и Россия, но её исключили после начала войны против нашего государства в 2014 году.

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Изменит ли Трамп свою позицию в отношении России?

По словам Ступака, очевидно, что определенные положительные тенденции после встреч в рамках G7 будут. Но пока не стоит говорить, что Трамп резко изменит свою позицию в отношении войны в Украине.

Если за первые полтора года своего президентства Трамп ничего не сделал, чтобы оказать давление на Россию, то вероятность того, что он сейчас это сделает, достаточно низкая. Поэтому в этом контексте не стоит ожидать каких-то значительных результатов,

– отметил Ступак.

Чего ожидать от встречи Зеленского с Трампом: смотрите видео 24 Канала

У Трампа было окно возможностей для давления на Путина в первые месяцы после вступления в должность президента. Но впоследствии он показал тому же российскому диктатору, что его не стоит бояться. Именно поэтому, скорее всего, боевые действия будут продолжаться в ближайшие месяцы.

Путин убежден, что победа у него в кармане. Он вообще думает, что уже находится в окрестностях Запорожья. Пока нет оснований говорить, что Путин настроен на прекращение войны,

– отметил Ступак.

Добавим, что источники в Офисе президента сообщили, что Зеленский с Трампом "неплохо поговорили". Сейчас президент США готов активно присоединиться к мирным переговорам по урегулированию войны в Украине. Также там отмечают, что позиция Трампа сейчас более благоприятна для нашего государства, чем раньше.