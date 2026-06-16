Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що російська пропаганда буквально в істериці, що Україна має змогу брати участь в самітах G7. Колись до цього формату входила й Росія, але її виключили після початку війни проти нашої держави у 2014 році.

Читайте також Зеленський підбив підсумки тристоронньої зустрічі з Трампом і Макроном

Чи змінить Трамп позицію щодо Росії?

За словами Ступака, очевидно, що певні позитивні тенденції після зустрічей на G7 будуть. Але поки не варто говорити, що Трамп візьме й різко змінить свою позицію щодо війни в Україні.

Якщо за перші півтора року своєї каденції Трамп нічого не зробив, щоб натиснути на Росію, то ймовірність того, що він зараз це зробить, достатньо низька. Тому в цьому контексті не варто очікувати якихось значних результатів,

– зауважив Ступак.

Чого очікувати від зустрічі Зеленського з Трампом: дивіться відео 24 Каналу

У Трампа було вікно можливостей щодо тиску на Путіна в перші місяці після вступу на посаду президента. Але згодом він показав тому ж російському диктатору, що його не варто боятися. Саме тому, найімовірніше, бойові дії будуть продовжуватися в найближчі місяці.

Путін переконаний, що перемога в нього в кишені. Він взагалі думає, що вже перебуває на околицях Запоріжжя. Поки що немає підстав говорити, що Путін налаштований на зупинку війни,

– зазначив Ступак.

Додамо, джерела в Офісі Президента повідомили, що Зеленський з Трампом "непогано поговорили". Зараз президент США готовий активно доєднатися до мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Також там вказують, що позиція Трампа зараз краща для нашої держави, ніж раніше.