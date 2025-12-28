"На большее не стоит рассчитывать": о чем реально могут договориться Трамп и Зеленский
- Зеленский встретится с Трампом 28 декабря для обсуждения мирного плана, гарантий безопасности и т.д.
- Политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев сказал, чего ожидать от этой встречи.
Президент Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом уже 28 декабря. Ожиданий от этой встречи действительно много. Но есть и определенные нюансы.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что этот визит стоит воспринимать серьезно. Трамп относится к тем лидерам, которые хотят решать вопросы через личную встречу.
Какие могут быть результаты от встречи Зеленского и Трампа?
Как отметил Краев, несмотря на весь оптимизм, сейчас накопилось много сложных вопросов с американцами, которые сложно решить в течение одной встречи. Здесь речь идет как о гарантиях безопасности от США, так и об использовании замороженных российских активов. Сейчас Штаты активно сопротивляются, чтобы Европа их не пустила их в ход.
Среди других не менее важных вопросов – вопрос украинских территорий, прекращение огня, продолжение санкций против России.
Много проблемных вопросов, которые быстро не решишь даже с Трампом. Поэтому положительным вариантом будет, если мы в течение встречи снимем хотя бы 1 – 2 проблемы. К примеру, проговорим вопрос гарантий и зафиксируем, что санкции с России не будут сниматься до конца действия договора. Это уже будет неплохой результат. На большее не стоит рассчитывать,
– сказал Краев.
