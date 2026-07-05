Об этом сообщила Анна Келли, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома, передает "Суспильне".

Встреча президентов запланирована на 8 июля.

Высокопоставленный чиновник США, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что Трамп встречается с президентом Зеленским, чтобы обсудить, как можно положить конец войне.

Это было его приоритетом в течение длительного времени, и мы надеемся, что сможем дойти до этого момента. Ситуация на поле боя явно застыла в течение последних нескольких месяцев. Ни одна из сторон не добивается значительного прогресса. В то же время гибнет огромное количество людей, и вы видите удары на большие расстояния как со стороны россиян по украинцам, так и со стороны украинцев по России,

– сообщил собеседник.