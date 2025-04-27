Шанс на мир: в правительстве прокомментировали встречу Зеленского с Трампом в Ватикане
- Зеленский и Трамп провели встречу в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска.
- Юлия Свириденко заявила, что эта встреча является шансом для мирного урегулирования в Украине через силу.
Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила о шансе достичь мира в Украине благодаря силе, комментируя последний разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее публикацию в соцсети Х. Заметим, что встреча американского и украинского президентов состоялась в субботу, 26 апреля, в рамках похорон Папы Римского Франциска.
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Как встречу прокомментировала Свириденко
Украинский министр отметила, что недавний разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа является "шансом продвинуться вперед" в вопросе мирного урегулирования.
Субботняя встреча президентов Трампа и Зеленского в Ватикане – это шанс продвинуться вперед, построить настоящий мир благодаря силе,
– написала она.
По ее словам, российский диктатор Владимир Путин не пытается достичь мира и окончания войны, а лишь стремится выиграть время. По ее мнению, нужно давление на Россию.
"Жесткие санкции и усиление давления – это путь к прекращению войны, который принесет пользу как Украине, так и Соединенным Штатам", – резюмировала Юлия Свириденко.
Напомним, на церемонии прощания Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели 15-минутный разговор. Во время встречи лидеры договорились продолжить переговоры.