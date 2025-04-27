Шанс на мир: в правительстве прокомментировали встречу Зеленского с Трампом в Ватикане

Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила о шансе достичь мира в Украине благодаря силе, комментируя последний разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее публикацию в соцсети Х. Заметим, что встреча американского и украинского президентов состоялась в субботу, 26 апреля, в рамках похорон Папы Римского Франциска.

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Как встречу прокомментировала Свириденко

Украинский министр отметила, что недавний разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа является "шансом продвинуться вперед" в вопросе мирного урегулирования.

Субботняя встреча президентов Трампа и Зеленского в Ватикане – это шанс продвинуться вперед, построить настоящий мир благодаря силе,

– написала она.

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин не пытается достичь мира и окончания войны, а лишь стремится выиграть время. По ее мнению, нужно давление на Россию.

"Жесткие санкции и усиление давления – это путь к прекращению войны, который принесет пользу как Украине, так и Соединенным Штатам", – резюмировала Юлия Свириденко.

Напомним, на церемонии прощания Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели 15-минутный разговор. Во время встречи лидеры договорились продолжить переговоры.