Встреча в символическом месте: о каких мирных планах мог говорить Зеленский с Трампом
- Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели короткую встречу в Ватикане и обсудили прекращение огня и мирный процесс.
- Встреча состоялась в символическом месте – Базилике Святого Петра, где есть мозаичные изображения, связанные с Украиной.
- Существуют существенные различия между планами США и Европы по урегулированию конфликта, причем европейский план, создан вместе с Украиной, является более логичным.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Риме и кратко обсудили прекращение огня и мирный процесс. Президент Украины назвал разговор "продуктивной дискуссией".
Добрый знак заключается даже в том, что Трамп сел напротив Зеленского. Такой мыслью с 24 Каналом поделился председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, добавив, что это выглядело символично.
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"Символично, что разговор состоялся в Базилике Святого Петра. Даже само фото по меньшей мере вызывает восхищение", – заметил Виктор Шлинчак.
Каждый, кто бывал в этом соборе, понимает, что все его детали очень символичны, каждый фрагмент является знаковым. Более того, это единственный собор, в котором есть государственный знак единой страны – Украины. Говорится о мозаичных изображениях Владимира Великого и княгини Ольги и украинском трезубце. Эти мозаики создал итальянский художник.
После визита Виткоффа в Россию у нас мало ясности и новостей, потому что два плана – от США и от Европы – существенно отличаются,
– добавил Виктор Шлинчак.
Главное отличие в том, что Соединенные Штаты в своем плане фактически узаконивают российскую агрессию в будущем. Зато видение Европы заключается в том, что любые переговоры надо начинать с остановки огня, не давая врагу никаких уступок. Вероятно, именно об этом говорили Зеленский и Трамп.
План европейцев, который построен вместе с украинской командой, является для нас не просто более логичным. Он содержит кардинально противоположные подходы и позиции по окончанию войны.
К слову, Белый дом назвал разговор Трампа и Зеленского продуктивным. Встреча состоялась в частном порядке. Лидеры встретились в рамках поминальных служб по Папе Франциску.
Вскоре после встречи с Зеленским, Трамп опубликовал сообщение, в котором в очередной раз высказался о войне. Он заявил, что Путин, скорее всего, не хочет мира, потому что продолжает обстреливать украинские города. В таком случае президент США пообещал ему банковские или вторичные санкции.