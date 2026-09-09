Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут провести трехсторонний саммит: в Кремле озвучили подробности

На международной арене готовится масштабное дипломатическое событие с участием президентов России, Китая и США. Стороны уже обсудили возможный формат переговоров и определились с потенциальной площадкой для диалога.

Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности проведения саммита с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Когда и где планируется встреча?

Лидеры стран могут встретиться 18–19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. Соответствующий вопрос главы США и России уже обсудили во время телефонного разговора 8 сентября.

По словам пресс-секретаря российского диктатора, диалог по поводу организации международной встречи на высшем уровне в настоящее время продолжается.

Кроме того, в Кремле вновь заговорили об Украине, заявив о расчете на возобновление переговорного процесса в обозримой перспективе.

Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате какие-либо пункты, тем более что пока нет оформленных "дорожных карт". Есть общая инициатива, общее политическое желание выйти на возобновление трехсторонних переговоров,

– заявил Дмитрий Песков.

Что предшествовало переговорам и какова позиция Украины?

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский назвал потенциальные страны для проведения следующей трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, в Москве озвучивали свои требования к организации переговоров лидеров стран.