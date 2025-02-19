Когда может состояться встреча Трампа и Путина: в Кремле дали ответ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина могут состояться уже до конца февраля. Однако для подготовки этой встречи необходимо время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Отмечается, что речь идет о первой личной встрече Путина и Трампа с 2021 года.

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Когда Трамп может встретиться с Путиным

Дмитрий Песков заявил, что перед встречей президентов США и России нужна будет подготовка по линии МИД. Представитель Кремля также не исключает, что встреча может состояться до конца февраля.

Может быть. А может и не быть,

– лаконично ответил Песков на вопрос журналистов.

По его словам, Путин определит переговорщика после того, как Вашингтон назовет своего. Как отметил спикер Кремля, возможность участия Владимира Мединского в переговорах по Украине зависит от решения президента страны-агрессора. В 2022 году именно Мединский был главой российской переговорной группы.

В Кремле также цинично заявили, что переговоры с США – это "очень важный шаг для будущего урегулирования по Украине".

К слову, ранее Дональд Трамп также заявил, не исключает возможности встречи с Владимиром Путиным до конца февраля. В то же время президент США не уточнил, имеет ли он в виду конкретную дату.