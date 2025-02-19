Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Зазначається, що йдеться про першу особисту зустріч Путіна і Трампа з 2021 року.

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Коли Трамп може зустрітися з Путіним

Дмітрій Пєсков заявив, що перед зустріччю президентів США та Росії потрібна буде підготовка по лінії МЗС. Речник Кремля також не виключає, що зустріч може відбутися до кінця лютого.

Може бути. А може й не бути,

– лаконічно відповів Пєсков на питання журналістів.

За його словами, Путін визначить переговорника після того, як Вашингтон назве свого. Як зазначив речник Кремля, можливість участі Владіміра Мединського у переговорах щодо України залежить від рішення президента країни-агресорки. У 2022 році саме Мединський був головою російської переговорної групи.

У Кремлі також цинічно заявили, що переговори із США – це "дуже важливий крок для майбутнього врегулювання щодо України".

До слова, раніше Дональд Трамп також заявив, не виключає можливості зустрічі з Владіміром Путіним до кінця лютого. Водночас президент США не уточнив, чи має він на увазі конкретну дату.