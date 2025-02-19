Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, яку аферу хотіли провернути росіяни та як їм у цьому підіграла команда Дональда Трампа. До слова, Зеленський переніс поїздку до Саудівської Аравії, щоб не легітимізувати зустріч США та Росії.

До теми Це насторожує: росіяни зухвало грають із командою Трампа на темі переговорів

Чергова російська пастка

Росіяни знали про те, що 18 лютого Зеленський повинен бути в Саудівській Аравії, адже офіційний візит українського лідера готувався не один день. Після цього Кремль домовився з американцями зустрітися в Ер-Ріяді.

Це ініціатива росіян, а американці погодилися з ними грати. З усього світу вони обирають Саудівську Аравію, а з усіх дат 18 лютого – це не може бути просто випадковістю. От тільки Зеленський зіпсував їхній план,

– мовив Шейтельман.

До того ж Кіріл Дмітрієв, який очолив російську делегацію, має хороші відносини з саудитами. Він кавалер ордера короля Саудівської Аравії. Йому просто сказали, що приїде Зеленський і росіяни вигадали у цей день опинитися там. Все для того, щоб показати нібито усі сторони домовляються.

Політтехнолог підсумував, що ці переговори ідентичні з тими, що були на кордоні між Україною та Білоруссю у 2022 році. Нагадаємо, переговори української делегації з російською проходили 28 лютого, 3 та 7 березня 2022 року на кордоні з Білоруссю в районі річки Прип'ять. Жодних рішень не було ухвалено.