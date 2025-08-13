Где расположена эта военная база и что о ней известно – читайте в материале 24 Канала.

Где состоится встреча Трампа и Путина?

По данным СМИ, чиновники США пытались найти место для встречи Путина и Трампа, однако столкнулись с трудностями из-за пика туристического сезона на Аляске и высоких требований к безопасности.

Единственным приемлемым городом для проведения саммита стал Анкоридж, а база Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине города отвечала всем требованиям безопасности.

Справка. На базе Эльмендорф-Ричардсон размещены истребители F-22 Raptor. Объект является штабом "арктических" сил, частью NORAD и 11-й воздушной армии. Именно эта база отвечает за проекцию силы в Арктике и на Тихоокеанском направлении.

Где расположена база Эльмендорф-Ричардсон: смотрите на карте

База Эльмендорф-Ричардсон в южно-центральной части Аляски была названа в честь пилота Хью М. Эльмендорфа и бригадного генерала Уайлдса П. Ричардсона.

Ранее она никогда не принимала советских или российских лидеров, а Дональд Трамп последний раз посещал ее только в 2019 году.