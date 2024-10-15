Зрители потеряли сознание, а Трамп танцевал: как прошла встреча политика с избирателями в Пенсильвании

Об этом пишет Bloomberg. После инцидента кандидат в президенты США предложил зрителям послушать музыку.

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Примерно через 40 минут после начала встречи Трамп прервал разговор с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноем, чтобы обратиться за помощью к врачу.

"Это немного сложный вопрос", – сказал Трамп, наблюдая за развитием событий в выставочном центре Greater Philadelphia Expo Center.

Вскоре после того, как одного из сторонников вывели с арены, Трамп продолжил свою речь, но еще один присутствующий потерял сознание.

Лично мне это нравится. Мы теряем вес, знаете, сейчас вы теряете вес. Мы могли бы сделать это, сбросить четыре или пять фунтов,

– сказал Трамп.

После того, как еще один человек покинул мероприятие, Трамп, похоже, решил не продолжать сессию вопросов и ответов. Вместо этого он предложил включить музыку для аудитории. Во время звучания песен, таких как "YMCA", "Hallelujah" и "Nothing Compares 2 U", Трамп танцевал на сцене, тогда как зрители постепенно покидали арену.