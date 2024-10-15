Про це пише Bloomberg. Після інциденту кандидат у президенти США запропонував глядачам послухати музику.

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Приблизно через 40 хвилин після початку зустрічі Трамп перервав розмову з губернатором Південної Дакоти Крісті Ноем, щоб звернутися по допомогу до лікаря.

"Це трохи складне питання", – сказав Трамп, спостерігаючи за розвитком подій у виставковому центрі Greater Philadelphia Expo Center.

Невдовзі після того, як одного з прихильників вивели з арени, Трамп продовжив свою промову, але ще один присутній втратив свідомість.

Особисто мені це подобається. Ми втрачаємо вагу, знаєте, зараз ви втрачаєте вагу. Ми могли б зробити це, скинути чотири чи п'ять фунтів,

– сказав Трамп.

Після того, як ще одна людина покинула захід, Трамп, схоже, вирішив не продовжувати сесію питань та відповідей. Замість цього він запропонував включити музику для аудиторії. Під час звучання пісень, таких як "YMCA", "Hallelujah" і "Nothing Compares 2 U", Трамп танцював на сцені, тоді як глядачі поступово покидали арену.