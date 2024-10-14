Риторика Трампа про швидке завершення війни відгукнулась американцям, що й відобразилося на його підтримці. Однак що насправді передбачають методи Трампа та чому демократи все більше напружуються через вибори, 24 Каналу розповів Юрій Рашкін – громадський і політичний діяч зі США.

Читайте також Країни Європи побоюються потрапити в "любовний трикутник" з Путіним і Трампом, – The Telegraph

Американці підтримують Трампа у питанні війни

У The Wall Street Journal написали, що Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні врегулювання війни в Україні. 50% виборців вважають, що на посту президента Трамп би краще зміг впоратися з війною Росії проти України, і лише 38% опитуваних переконані, що у цьому питанні змогла б розібратися Гарріс.

Ми по-іншому бачимо розв'язання війни, вважаючи, що Україні потрібно більше допомагати. А для середньостатистичного американця неважливо, хто перемагає, а хто програє – головне, щоб був мир. І Трамп каже, що готовий все вирішити за 24 години. Звісно, він бреше, бо це неможливо. Це звичайний популізм,

– наголосив Юрій Рашкін.

Проте американці, які прагнуть миру у всьому світі, вважають, що Трамп, який з року в рік переконує, що закінчить війну одразу, як стане президентом, все ж може це зробити.

Зверніть увагу! Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що сумнівається у тому, що Дональд Трамп знає, як зупинити війну, навіть "якщо йому так здається". А Камала Гарріс натомість стверджує, що "план перемоги" Трампа полягає у капітуляції України.

"Більша частина республіканців підтримує Трампа у його прагненні завершити війну. І приблизно 20 – 30% демократів, які мають інші пріоритети, також зацікавлені у завершенні війни. Разом і виходить, що переважна більшість американців переконані, що Трамп зможе це зробити. Якщо хтось каже, що Трамп "засипле" Україну зброєю – це не так. Він просто зупинить допомогу Україні", – пояснив політик.

Важлива не лише підтримка, а й ентузіазм виборців

Разом з тим видання Hilt, публікуючи свіжі рейтинги, показують, що загальний відрив між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом скоротився. Нагадаємо, що коли Камала Гарріс лише вступила у передвиборчі перегони, стрімко обігнала експрезидента США у підтримці серед населення.

Політики – це серфери на хвилі. Вони намагаються втриматися, коли все несеться. Те, що зараз в Гарріс практично така ж підтримка, як і в Трампа, свідчить про те, що коли Байден вийшов з перегонів, від Трампа не відвернулися з різних причин,

– наголосив Рашкін.

Водночас якби Джо Байден таки залишився у передвиборчих перегонах, за нього радше голосували б з відчаю. Натомість Камала Гарріс, яка підтримує схожий курс Байдена та є набагато активнішою, викликає більше ентузіазму в американців.

Дивіться також З наближенням виборів: між штабом Гарріс і Білим домом зростає напруга, – Axios

"У цьому сенсі в Трампа великі проблеми, адже ентузіазм вирівнявся. Демократи навіть переганяють республіканців якраз за рівнем ентузіазму. Динаміка залишається такою ж, як і раніше", – заспокоїв політик.

Разом з тим штабу Гарріс не варто розслаблятися, адже головне – все ще попереду. Важливо, аби американці не почали голосувати за третіх кандидатів, адже це стане фактичною підтримкою Трампа. Схожа ситуація була на виборах 2016 року, коли Гілларі Клінтон програла Дональду Трампу, хоч усі були впевнені у її перемозі.