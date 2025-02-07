Главное встретиться раньше Путина, – Зеленский очертил детали предстоящего разговора с Трампом

Владимир Зеленский считает, что важно встретиться с Трампом перед тем, как он проведет разговор с Путиным. Иначе это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Зеленский считает, что нужно встретиться с Трампом раньше Путина

По словам Зеленского, жизненно важно, чтобы Запад определил широкую стратегию перед тем, как начать переговоры с Москвой.

Я не знаю, о каких компромиссах можно говорить за столом переговоров, мы до этого не дошли... Важно, чтобы люди понимали, что Украина ведет переговоры, а не принимает ультиматумы России,

– указал президент.

Главный вопрос, который Зеленский хочет обсудить с Трампом – это гарантии безопасности.

"Будущее строится на экономике – где мы есть, что мы есть, люди должны зарабатывать больше, а профессионалы с работой должны жить лучше. И у нас есть абсолютно все для этого – нам нужен мир", – указал президент.

Президент Украины сказал, что между его командой и Келлогом, а также советником Трампа по национальной безопасности Майклом Волцем уже происходят регулярные контакты.

Каждый день у нас есть контакты, мы говорим об общих вещах, но конкретика будет чуть позже,

– сказал он.

К слову, в пятницу, 7 февраля, Дональд Трамп объявил о планах встретиться с Зеленским на следующей неделе. По его словам, разговор будет касаться безопасности активов, таких как редкоземельные металлы, и окончания войны в Украине.

Позже и Владимир Зеленский подтвердил подготовку к встрече с Трампом, отметив, что следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии.

Мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным. Мы всегда ценим сотрудничество с Президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали. Прочный и длительный мир должен стать ближе,

– подчеркнул президент.

Добавим, что Трамп предположил, что вскоре может встретиться и с Владимиром Путиным. Однако говоря об этом президент США не сообщал конкретных сроков, поэтому, вероятно, беседа Вашингтона с Москвой состоится позже, чем с Киевом.