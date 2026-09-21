Американский лидер кардинально меняет подход к общению с Пекином, полагаясь исключительно на собственную дипломатию. Между тем европейские страны спорят о продлении санкций в отношении России, в частности ее богачей.

Об изменении поведения Дональда Трампа и проблемах с европейскими ограничениями в эфире 24 Канала рассказал президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной. По его словам, в новом окружении президента США исчезли факторы, которые ранее сдерживали его противоречивые идеи.

Трамп избегает критики диктаторов

Олег Лесной объясняет смягчение позиции Вашингтона в отношении Пекина не только экономическими факторами, но и психологическим портретом американского лидера. Трамп пытается выстроить личные отношения с Си Цзиньпином, при этом практически не критикует Владимира Путина. Зато он постоянно демонстрирует деструктивную позицию в отношении ближайших союзников США в НАТО и ЕС.

Когда мы сравниваем Трампа первого срока, это один Трамп, тоже непростой, но вокруг него были взрослые люди, которые сдерживали его противоречивые идеи,

– подчеркнул Лисный.

Он добавил, что сейчас вокруг политика остались только те, кто соглашается со всеми его прихотями.

Аналитика Олега Лисного: смотрите в видео

Споры вокруг санкций в отношении России

Параллельно с этим возникли серьезные препятствия в Европейском Союзе. В полночь 22 сентября истекает срок действия санкционного списка, который охватывает почти 3 тысячи человек и организаций. Главным препятствием для продления ограничений стала позиция Парижа, который выступает против санкций в отношении российского олигарха Алишера Усманова.

Каждый пакет санкций упирается в конкретные пожелания отдельных стран,

– подчеркнул Лисный.

По его словам, такие паузы и избирательность дают агрессору время на подготовку и работу с лоббистами, что существенно подрывает эффективность любых ограничений.

Напомним, что подписанный президентом США закон о новых ограничениях против России лишился автоматического механизма введения. Как пояснял политтехнолог Юрий Подорожний, теперь этот документ превратился в личный рычаг давления Трампа, который Пекин прекрасно понимает и не воспринимает как реальную угрозу.