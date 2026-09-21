Про зміну поведінки Дональда Трампа та проблеми з європейськими обмеженнями в ефірі 24 Каналу розповів президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний. За його словами, у новому оточенні президента США зникли фактори, які раніше стримували його суперечливі ідеї.

Трамп уникає критики диктаторів

Олег Лісний пояснює пом'якшення позиції Вашингтона щодо Пекіна не лише економічними чинниками, а й психологічним портретом американського лідера. Трамп намагається вибудувати особисті стосунки з Сі Цзіньпіном, при цьому практично не критикує Володимира Путіна. Натомість він постійно демонструє деструктивну позицію щодо найближчих союзників США у НАТО та ЄС.

Коли ми порівнюємо Трампа першої каденції, це один Трамп, теж непростий, але навколо нього були дорослі, які гасили його контроверсійні ідеї,

– підкреслив Лісний.

Він додав, що зараз навколо політика залишилися лише ті, хто погоджується з усіма його забаганками.

Аналітика Олега Лісного: дивіться у відео

Суперечки довкола санкцій щодо Росії

Паралельно з цим виникли серйозні перепони в Європейському Союзі. Опівночі 22 вересня спливає термін дії санкційного списку, який охоплює майже 3 тисячі осіб та організацій. Головною перешкодою для продовження обмежень стала позиція Парижа, який виступає проти санкцій щодо російського олігарха Алішера Усманова.

Кожен пакет санкцій впирається в конкретні побажання окремих країн,

– наголосив Лісний.

За його словами, такі паузи та вибірковість дають агресору час на підготовку та роботу з лобістами, що суттєво підриває ефективність будь-яких обмежень.

Нагадаємо, що підписаний президентом США закон про нові обмеження проти Росії позбавили автоматичного механізму впровадження. Як пояснював політтехнолог Юрій Подорожній, тепер цей документ перетворився на особистий важіль тиску Трампа, який Пекін чудово розуміє і не сприймає як реальну загрозу.