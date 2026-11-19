Дональд Трамп объявил о совместном с президентом Китая Си Цзиньпином стремлении положить конец войне в Украине. К диалогу лидеров впоследствии присоединится российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с лидером Китая 19 ноября.

Позиция Трампа и Си по поводу войны

Американская сторона рассчитывает на посредничество и содействие Пекина в достижении мира.

Мы стремимся помочь в урегулировании ситуации, связанной с войной между Россией и Украиной. Мы хотели бы, чтобы она закончилась... Чуть позже сюда прибудет президент Путин, и у нас состоится трехсторонняя встреча,

– отметил американский лидер.

Трамп выразил надежду, что предстоящая встреча лидеров США, Китая и России "может быть успешной".

Отдельно американский президент обратил внимание на потери в результате боевых действий. Трамп подчеркнул, что каждый месяц война уносит жизни тысяч людей, в частности на фронте.

Хотелось бы увидеть ее завершение, думаю, могу сказать это от нас обоих. Тысячи, преимущественно солдат, гибнут каждый месяц,

– подчеркнул Трамп, выразив общую позицию с лидером Китая.

Лидер Соединенных Штатов заявляет, что рассчитывает на помощь китайской стороны на пути к завершению войны России против Украины.

Перед переговорами с Си Цзиньпином Дональд Трамп успел встретиться с Владимиром Путиным. Американский президент публично заявил, что между ними уже "много лет прекрасные отношения", и назвал российского диктатора своим другом. Их диалог длился менее часа.