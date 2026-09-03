Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, обсуждая в беседе с 24 Каналом вероятность такой трехсторонней встречи, выразил убеждение, что если она состоится, то лишь ухудшит ситуацию вокруг российско-украинской войны.

Трехсторонняя встреча станет унижением для США

Только что Трамп встретится с Путиным, и по мнению общественного деятеля, он будет напуган. Он уверен, что никакого смысла от этого не будет.

Это лишь удовольствие для Си и Путина от унижения американца, который согласится на все, что предложит Путин. Будем надеяться, что саммит не состоится, это будет просто унижение, но бессмысленное, потому что эта администрация не в состоянии даже моряков сейчас вернуть домой,

– подчеркнул Рашкин.

Противостояние может перекинуться на космос

Издание Reuters пишет, что США и Китай испытывают спутниковые технологии для противодействия космическим аппаратам противника в случае войны. Практически готовятся к возможному конфликту в космосе.

Общественный деятель, учитывая эту информацию, напомнил, что Трамп недавно подписал указ об открытии космической академии. США теперь должны регулярно летать в космос.

Поэтому для Путина, глобального Шапокляка, это сигнал, что теперь нужно выходить на космический уровень и причинять вред оттуда и там. С одной стороны, есть надежда, что это всего лишь мультфильмы, а с другой – они будут причинять вред. Говорят, что Северная Корея хотела получить эти же технологии от России, так что желающие есть,

– заявил Рашкин.

Рашкин обратил внимание на ситуацию внутри Соединенных Штатов. В Пентагоне происходит чистка кадров. Карьеры многих людей, по его словам, разрушены.

Будущее нашей армии подорвано, настоящее стоит под вопросом. История с Дрисколлом (министром армии США – 24 Канал) обросла подробностями. Мы думали, что это кадровая политика, что его уволили. Хотя его просили остаться до выборов как достойного человека с амбициями в этой администрации. А оказалось, что там было несколько человек, которые подписали письмо о том, что армия США теряет боеспособность и боеготовность, что мы не можем так использовать наши военно-воздушные силы,

– уточнил Рашкин.

И после этого на следующий день Дрисколл ушел. Он встретился с Трампом, рассказал ему, что происходит. Вот таким, как подчеркнул политический деятель, является будущее Республиканской партии.

Сбежал с поля боя, закричал, замахал белым флагом. Это действительно свидетельствует о том, что собственная боеспособность США сейчас стоит под вопросом из-за действий нашего главнокомандующего. Мы сейчас просто не то чтобы самоуничтожаемся, по крайней мере, самоослабляемся. Какая у нас сейчас самая хорошо оснащенная вооруженная структура? ICE. Частная армия президента, готовая бороться с иммигрантами,

– подытожил Рашкин.

Полная версия интервью с Юрием Рашкиным: смотрите видео