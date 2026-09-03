Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, обговорюючи у розмові з 24 Каналом ймовірність такої тристоронньої зустрічі, висловив переконання, що якщо вона відбудеться, то лише змінить ситуацію щодо російсько-української війни у гірший бік.

Тристороння зустріч стане приниженням для США

Щойно Трамп зустрінеться з Путіним, то, за переконанням громадського діяча, буде наляканим. Він впевнений, що сенсу від цього не буде жодного.

Це тільки задоволення для Сі та Путіна від приниження американця, який погодиться на все, що запропонує Путін. Будемо сподіватися, що саміт не відбудеться, це буде просто приниження, але безглузде, тому що ця адміністрація не в змозі навіть моряків зараз повернути додому,

– наголосив Рашкін.

Протистояння може дістатися космосу

Видання Reuters пише, що США і Китай випробовують супутникові технології для протидії космічним апаратам противника в разі війни. Практично готуються до можливого конфлікту в космосі.

Громадський діяч з огляду на цю інформацію, нагадав, що Трамп нещодавно підписав указ про те, що відкриває космічну академію. США тепер повинні літати в космос регулярно.

Тож для Путіна, глобального Шапокляк, це сигнал, що потрібно тепер виходити на рівень космосу і шкодити звідти й там. З одного боку є надія на те, що це багато мультиків, а з іншого – будуть шкодити. Говорять про те, що Північна Корея хотіла отримати ці ж технології від Росії, так що охочі є,

– озвучив Рашкін.

Рашкін звернув увагу на ситуацію всередині Сполучених Штатів. В Пентагоні відбувається чистка кадрів. Кар'єри багатьох людей, з його слів, знищені.

Майбутнє нашої армії підірвано, сьогодення стоїть під питанням. Історія з Дрісколлом (міністром армії США – 24 Канал) обросла деталями. Ми думали, що це кадрова політика, що його звільнили. Хоча його просили залишитися до виборів як пристойну людину з амбіціями в цій адміністрації. А з'ясувалося, що там було кілька людей, які підписали лист про те, що армія США втрачає боєздатність і боєготовність, що ми не можемо так використовувати наші військово-повітряні сили,

– уточнив Рашкін.

І після цього наступного дня Дрісколл пішов. Він зустрівся з Трампом, сказав йому, що відбувається. Ось таким, як наголосив політичний діяч, є майбутнє Республіканської партії.

Втік із поля бою, закричав, замахав білим прапором. Це ж дійсно свідчить про те, що власна боєздатність США зараз стоїть під питанням через дії нашого головнокомандувача. Ми зараз просто не те щоб самознищуємося, принаймні самоослаблюємося. Яка у нас зараз найкраще оснащена озброєна структура? ICE. Приватна армія президента, готова боротися з іммігрантами,

– підсумував Рашкін.

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