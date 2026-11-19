Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин преследуют кардинально разные цели в отношении возможной встречи. Однако попытка возродить раздел сфер влияния обречена на провал из-за твердой позиции европейских союзников.

О расхождениях в интересах лидеров и опасностях второй Ялты рассказал в эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Реальное сближение сомнительно

Для Кремля любой контакт с Белым домом является выгодным пропагандистским инструментом, особенно на фоне риторики американского лидера о "старом друге". В свою очередь, сам Дональд Трамп пытается продемонстрировать быстрый дипломатический успех и напомнить Европе о ее зависимости от военной защиты США.

Для России принципиально важно показать, что с ней считаются и воспринимают как сверхдержаву, равную США или Китаю. А Трамп в то же время ведет собственную партию, пытаясь доказать внутреннему избирателю свою способность "заключать большие сделки" и держать партнеров в тонусе,

– отметил эксперт.

Однако за этими показательными шагами скрываются фундаментальные разногласия между Вашингтоном, Москвой и Пекином, которые делают реальное сближение невозможным.

Различные мотивы и тупик переговоров

Традиционные республиканцы стремятся видеть безапелляционное глобальное лидерство Америки, а не кулуарные торги с авторитарными режимами, открыто противостоящими западной демократии.

У каждого из лидеров диаметрально противоположная повестка дня. Пекин волнуют тарифы и сохранение рынков сбыта, Москву – перекройка карты мира, а Вашингтон – стратегическое сдерживание самого Китая. Найти общий знаменатель в таком треугольнике просто нереально,

– подчеркнул Иван Ус.

В случае попытки провести полноценный саммит каждый из лидеров будет продвигать исключительно собственные несовместимые интересы:

Китай заинтересован прежде всего в сохранении либерализации мировой торговли, защите от новых пошлин и недопущении изоляции собственной экономики.

прежде всего в сохранении либерализации мировой торговли, защите от новых пошлин и недопущении изоляции собственной экономики. США стремятся вынести на повестку дня вопрос об ограничении ядерных вооружений при обязательном участии Пекина и добиться прекращения войны в Европе на выгодных для себя условиях.

вынести на повестку дня вопрос об ограничении ядерных вооружений при обязательном участии Пекина и добиться прекращения войны в Европе на выгодных для себя условиях. Россия пытается навязать разделение мира на сферы влияния по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года, легитимизировав вооруженную агрессию и захват территорий.

Впрочем, из-за принципиального различия этих интересов достичь общей позиции будет крайне сложно, а сама трехсторонняя встреча вряд ли приведет к появлению нового формата договоренностей о мировом порядке.

Почему новый передел мира невозможен?

Несмотря на стремление Москвы навязать свой сценарий, европейские страны категорически отвергают возможность заключения соглашений за их спинами.

Европа не примет, если на этой встрече будут какие-либо попытки определить зоны и сферы влияния, не учтя мнение европейцев. Поэтому даже если там о чем-то договорятся, вряд ли это будет реализовано на практике,

– подчеркнул эксперт.

Любые попытки кулуарно изменить архитектуру европейской безопасности без непосредственного участия Украины и ЕС обречены остаться чисто декларативными заявлениями. Ранее аналитики отмечали, что переговоры в китайском Шэньчжэне вряд ли приведут ко второй Ялте, ведь у Москвы нет прежних рычагов влияния.

Что известно о попытках Москвы реализовать сценарий "Ялты-2"

Кремль уже неоднократно пытался навязать Вашингтону формат переговоров о перераспределении зон влияния. В частности, аналитики отмечали, что ожидания России относительно переговоров в китайском Шэньчжэне вряд ли воплотятся в "новую Ялту", поскольку Москва не обладает тем экономическим и военным ресурсом, которым располагал бывший СССР.

Кроме того, европейские лидеры неоднократно подчеркивали, что безопасность Европы невозможно обсуждать без самой Европы, предостерегая от любых соглашений, нарушающих суверенитет Украины и международное право.