Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала рассказал, что определенная эволюция в понимании Дональдом Трампом Владимира Путина действительно прослеживается. Несмотря на это, Трамп оставляет шанс и продолжает не слишком негативную риторику в отношении российского диктатора.

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Трамп дал Путину последний шанс

"У меня складывается впечатление, что он хватается даже за соломинку. Ведь было бы абсолютно логично выдерживать общую линию после встречи коалиции", – сказал Игорь Чаленко.

Он добавил, что то, что было обнародовано по результатам визита европейских лидеров в Киев, действительно выглядело скоординированным. Именно в этом направлении следовало двигаться. Впрочем Трамп заявил, что Украине нужно согласиться на прямые переговоры с Россией.

Он отметил, что заявления по Кремлю нужно подкреплять конкретными действиями. Например, даже если не вводить санкции немедленно, то стоит хотя бы продвигать законопроект сенатора Линдси Грэма, который уже находится в Сенате США. Ведь законодательный процесс, особенно в США, – это действительно длительный путь.



Чаленко также добавил, что необходимо усилить давление непосредственно на Россию. Однако сейчас Путину хотят предоставить последний шанс – и именно 15 мая в Стамбуле посмотреть, действительно ли он хочет мира.

Чаленко отметил, что несмотря на сложные отношения между Украиной и США, соглашение о полезных ископаемых таки было подписано. В то же время со стороны России Запад слышит только заверения и комплименты в адрес Трампа, но никаких реальных результатов нет. Поэтому, по его словам, Трампу есть над чем подумать, поскольку для него вопрос репутации является чрезвычайно серьезным.