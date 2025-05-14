Політолог Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу розповів, що певна еволюція в розумінні Дональдом Трампом Владіміра Путіна дійсно простежується. Попри це, Трамп залишає шанс і продовжує не надто негативну риторику щодо російського диктатора.

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Трамп дав Путіну останній шанс

"У мене складається враження, що він хапається навіть за соломинку. Адже було б абсолютно логічно витримувати спільну лінію після зустрічі коаліції", – сказав Ігор Чаленко.

Він додав, що те, що було оприлюднено за результатами візиту європейських лідерів до Києва, справді виглядало скоординованим. Саме в цьому напрямі варто було рухатися. Втім Трамп заявив, що Україні потрібно погодитися на прямі переговори з Росією.

Він наголосив, що заяви щодо Кремля потрібно підкріплювати конкретними діями. Наприклад, навіть якщо не запроваджувати санкції негайно, то варто хоча б просувати законопроєкт сенатора Ліндсі Ґрема, який уже перебуває в Сенаті США. Адже законодавчий процес, особливо в США, – це справді тривалий шлях.



Чаленко також додав, що необхідно посилити тиск безпосередньо на Росію. Проте зараз Путіну хочуть надати останній шанс – і саме 15 травня в Стамбулі подивитися, чи справді він прагне миру.

Чаленко зазначив, що попри складні відносини між Україною та США, угода про корисні копалини таки була підписана. Водночас із боку Росії Захід чує лише запевнення й компліменти на адресу Трампа, але жодних реальних результатів немає. Тому, за його словами, Трампу є над чим подумати, оскільки для нього питання репутації є надзвичайно серйозним.