Глава МИД Германии на встрече с Лавровым говорил про зерновую блокаду Черного моря

Глава немецкой дипломатии попытался договориться со своим российским коллегой о возобновлении безопасного экспорта продовольствия через Черное море. Однако первый за несколько лет прямой разговор министров не привел к каким-либо сдвигам в этом вопросе.

Как сообщает DW, представители сразу нескольких государств обратились к Йоханну Вадефулю с просьбой инициировать переговоры о разблокировании морских путей. Пресс-секретарь немецкого внешнеполитического ведомства Йозеф Хинтерзеер подтвердил, что министр откликнулся на эту просьбу, но переговоры с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке оказались безрезультатными.

Что известно об обсуждении

Черное море играет ключевую роль в обеспечении мира пшеницей и другими зерновыми культурами. От стабильного экспорта, прежде всего из Украины, зависит продовольственная безопасность многих стран Глобального Юга.

Зерновые – это скоропортящийся товар, поэтому действовать нужно немедленно,

– подчеркнул Гинтерзеер.

В то же время он отказался раскрывать конфиденциальные детали текущих переговоров. Пресс-секретарь лишь намекнул, что над снятием российской блокады сейчас активно работают многие государства.

Сам Вадефуль ранее объяснял, что решил встретиться с российским министром, чтобы лично заявить ему о недопустимости дальнейшей эскалации. Кроме того, в Берлине считают неправильным оставлять монополию на переговоры с Москвой исключительно Соединенным Штатам.

Как уже сообщалось, это был первый прямой разговор глав МИД Германии и России с начала 2022 года. Во время встречи, которая длилась около 20 минут, Вадефуль также жестко предупредил Лаврова в связи с недавним инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига.

Впоследствии украинский министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил немецкого коллегу за то, что тот донес до России совместную жесткую позицию Киева и Берлина.