Як передає DW, ініціювати розмову про розблокування морських шляхів Йоганна Вадефуля попросили представники одразу кількох держав. Речник німецького зовнішньополітичного відомства Йозеф Гінтерзеер підтвердив, що міністр відгукнувся на це прохання, але переговори із Сергієм Лавровим у Нью-Йорку виявилися безрезультатними.

Що відомо про обговорення

Чорне море відіграє ключову роль у забезпеченні світу пшеницею та іншими зерновими культурами. Від стабільного експорту, насамперед з України, залежить продовольча безпека багатьох країн Глобального Півдня.

Зернові – це товар, який швидко псується, тому діяти потрібно негайно,

– наголосив Гінтерзеер.

Водночас він відмовився розкривати конфіденційні деталі поточних переговорів. Речник лише натякнув, що над зняттям російської блокади зараз активно працюють багато держав.

Сам Вадефуль раніше пояснював, що вирішив зустрітися з російським міністром, аби особисто заявити йому про неприйнятність подальшої ескалації. Крім того, у Берліні вважають неправильним залишати монополію на переговори з Москвою виключно Сполученим Штатам.

Як вже повідомлялося, це була перша пряма розмова очільників МЗС Німеччини та Росії з початку 2022 року. Під час зустрічі, яка тривала близько 20 хвилин, Вадефуль також жорстко попередив Лаврова щодо нещодавнього інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига.

Згодом український міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував німецькому колезі за те, що той передав Росії спільну жорстку позицію Києва та Берліна.