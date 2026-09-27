Подробности встречи с Лавровым глава МИД Германии Йоханн Вадефуль рассказал в эфире Tagesschau.

О чем говорили министры

Немецкий дипломат прямо заявил Лаврову, что Россия перешла черту, и предупредил о готовности Берлина мгновенно реагировать на подобные угрозы.

Речь шла об инциденте с дроном в Лейпциге, который, по словам Вадефуля, мог привести к падению самолетов.

Министр подчеркнул, что избежать этого удалось лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Мы ожидаем, что подобное не повторится, и мы в любой момент готовы реагировать,

– заявил Йоханн Вадефуль.

В целом беседа чиновников длилась около 20 минут и была довольно напряженной. В эфире телеканала ZDF Вадефуль отметил, что предложил российской стороне снизить градус эскалации, в частности в отношении войны в Украине. Однако, по его словам, это предложение не нашло никакого отклика у оппонентов.

Вадефуль также объяснил свое решение сесть за стол переговоров тем, что Европа не должна делегировать все контакты с Москвой исключительно Соединенным Штатам.

В ходе встречи немецкая сторона четко дала понять, что не ведет никаких кулуарных переговоров от имени Киева.

Берлин призвал Москву к прямым контактам с украинскими властями и заверил, что экономическое давление на Россию будет продолжаться.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим немецким коллегой.

Глава МИД поблагодарил Берлин за то, что тот передал Лаврову совместную позицию о необходимости прекращения войны, и подтвердил непоколебимую поддержку Украины в преддверии сложной зимы.

Напомним, ранее мы писали, что это была первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств Германии и России с января 2022 года.

Что известно об инциденте с дроном в Лейпциге?

4 августа 2023 года дрон с взрывчаткой врезался в крыло припаркованного Ан-124 "Руслан" в аэропорту Лейпциг/Галле. Взрыва не произошло. По версии следствия, детонатор оторвался или не сработал.

Стало известно, что на борту "Руслана" могли находиться боеприпасы, доставленные из Франции, которые должны были перевозиться дальше.

В начале сентября правительство Германии официально возложило ответственность за атаку на Россию. Немецкие правоохранители считают, что за операцией могут стоять люди, связанные с российской военной разведкой ГРУ. Москва причастность отрицает.