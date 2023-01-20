Планировали операцию, которая завершит войну, – Пионтковский о встрече Залужного с Марком Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с американским генералом Марком Милли. На встрече речь шла о тайных вещах, которые можно было обсудить только лично.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Личная встреча Залужного с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли состоялся в Польше 17 января.

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По официальной версии, генералы обсудили ключевые вопросы по ходу войны в Украине, в частности, потребности Сил обороны для борьбы с агрессором.

О чем могли говорить Залужный и Милли

Пионтковский считает, что вряд ли речь шла о согласовании деталей пакетов вооружения.

"Согласовать, сколько Украине нужно танков и ракет, Залужный и Милли могли и по телефону. Для этого им не нужно было встречаться где-то в секретном месте", – сказал публицист.

Оппозиционный политик считает, что американский и украинский генералы обсуждали гораздо более серьезные вещи.

Андрей Пионтковский Российский публицист и оппозиционный политик Речь идет о совместной разработке военной операции. Они 3 часа сидели над картами и вместе планировали операцию по взятию Мелитополя, выходу к побережью Черного моря и превращению Крыма и оккупированной части Херсонской области в огромный котел для российской армии. Это спецоперация, которая завершит войну.

Он добавил, что такие вещи нельзя было обсудить никак иначе, кроме как при личной встрече.

"Совершенно новый уровень взаимодействия союзников"

Оппозиционный политик напомнил, что недавно директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев. Во время своего визита в Украину он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Уильям Бернс сообщил информацию, имеющуюся в ЦРУ по военным планам России. Это совершенно новый уровень взаимодействия союзников,

– подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что сейчас в отношениях США и Украины речь не идет только о поставках вооружения и политической поддержке. Как отметил Пионтковский, Вашингтон и Киев вышли на тот уровень, когда вместе разрабатывают военные операции.

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