Встреча Зеленский – Байден в Белом доме будет на повышенных тонах, – Арахамия

Давид Арахамия считает, что встреча (или, по крайней мере, непубличная ее часть) Владимира Зеленского и Джо Байдена "пройдет на повышенных тонах". Все из-за "Северного потока-2".

В эфире одного из украинских телеканалов глава фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что обычно публично в таких ситуациях говорят "мы глубоко обеспокоены" – это дипломатия. В то же время один на один "говорят как есть".

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Я ожидаю, что, как минимум, непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они делают таким поступком,

– отметил Арахамия.

Политик отметил, что соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" – это "какая-то неформальная коалиция против Китая".

По словам Арахамии, Украина прилагает все усилия, чтобы каждый контакт в Конгрессе США консолидировать в единую позицию. Политик убежден: Конгресс во время своей работы осенью будет очень опираться на решение Байдена по этому вопросу.

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