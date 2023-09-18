Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Юрий Подорожний. Украина ожидает решения о предоставлении дальнобойных ракет ATACMS, которые могут изменить ход контрнаступления ВСУ

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Есть определенные сигналы

Подорожный считает, что встреча Байдена и Зеленского в Белом доме свидетельствует о том, что для Украины в США подготовили хорошие решения. У него есть положительные ожидания.

Как говорят военные эксперты, ATACMS могли бы изменить ход контрнаступления, войны. Поэтому у меня самые высокие ожидания и желания, что Владимир Зеленский из США привезет то, что сохранит жизнь многим нашим военным и даст нам возможность продвигаться вперед. Поэтому такие положительные ожидания – это сигналы,

– сказал он.

По мнению политтехнолога, то, что официальный визит Зеленского состоится в Белом доме, а не кое-где – положительный сигнал. Кроме того, 6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен посещал Киев.

Подорожній о визите Зеленского в США: смотрите видео

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