Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Юрій Подорожній. Україна очікує на рішення про надання далекобійних ракет ATACMS, які можуть змінити хід контрнаступу ЗСУ.

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Є певні сигнали

Подорожній вважає, що зустріч Байдена та Зеленського у Білому домі свідчить, що для України у США підготували хороші рішення. Він має позитивні очікування.

Як говорять військові експерти, ATACMS могли б змінити хід контрнаступу, війни. Тому у мене найвищі очікування та бажання від того, що Володимир Зеленський зі США привезе те, що збереже життя багатьом нашим військовим та дасть нам можливість просуватися вперед. Тому такі позитивні очікування – це сигнали,

– сказав він.

На думку політтехнолога, те, що офіційний візит Зеленського відбудеться у Білому домі, а не деінде – позитивний сигнал. Крім того, 6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідував Київ.

Подорожній про візит Зеленського до США: дивіться відео

Зустріч Зеленського та Байдена: що відомо