Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Юрій Подорожній. Україна очікує на рішення про надання далекобійних ракет ATACMS, які можуть змінити хід контрнаступу ЗСУ.
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Є певні сигнали
Подорожній вважає, що зустріч Байдена та Зеленського у Білому домі свідчить, що для України у США підготували хороші рішення. Він має позитивні очікування.
Як говорять військові експерти, ATACMS могли б змінити хід контрнаступу, війни. Тому у мене найвищі очікування та бажання від того, що Володимир Зеленський зі США привезе те, що збереже життя багатьом нашим військовим та дасть нам можливість просуватися вперед. Тому такі позитивні очікування – це сигнали,
– сказав він.
На думку політтехнолога, те, що офіційний візит Зеленського відбудеться у Білому домі, а не деінде – позитивний сигнал. Крім того, 6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідував Київ.
Подорожній про візит Зеленського до США: дивіться відео
Зустріч Зеленського та Байдена: що відомо
- До Києва 6 вересня прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. В українській столиці він зустрівся з Зеленським. Саме тоді вперше прозвучала інформація про можливу швидку зустріч президента України та лідера США.
- Радник президента США Джейк Салліван повідомив, що лідер Штатів Джо Байден 21 вересня зустрінеться з Володимиром Зеленським. Переговори президентів відбудуться у Білому домі.
- Західні ЗМІ пишуть, що однією з тем зустрічі Зеленського з Байденом може бути постачання Україні далекобійних ракет ATACMS. За даними CNN, Байден вже найближчим часом може ухвалити остаточне рішення щодо передачі ракет.
- Також Зеленський відвідає Генасамблею ООН. Український президент виступить з промовою перед сенаторами о 10:00 за східним часом.
- Окрім поїздки до Вашингтона на засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Зеленський планує кілька зустрічей з іншими світовими лідерами в Нью-Йорку. Зокрема, серед його цілей буде спроба переконати країни, які не зайняли тверду позицію проти війни, бути рішучішими у своєму засудженні Росії.