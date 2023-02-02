Байден не прочь потроллить Путина, – политолог о возможной встрече президентов США и Украины

Президент США Джо Байден может прибыть с визитом в Польшу ближе к 24 февраля – годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину. Таким образом, американский лидер может потроллить Владимира Путина.

Так, подобную ситуацию мы могли наблюдать с ленд-лизом. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

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"Байден не прочь потроллить Путина"

"Мы видим, что Байден совершенно не прочь потроллить Путина. Например, законопроект о ленд-лизе был подписан 9 мая и это неслучайно", – заметил Рашкин.

По его мнению, встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена необходима и должна произойти. Кроме того, это часть регулярного общения двух лидеров.

С исторической точки зрения эти два человека уже связаны навсегда. Байден и Зеленский – это как Рузвельт и Черчилль,

– подчеркнул политический деятель из США.

Какие темы будут обсуждаться

Рашкин отметил, что тема возможной встречи Зеленского и Байдена абсолютно предсказуемая. А именно – предоставление нашему государству большего количества вооружения.

Скорее всего, Владимир Зеленский потребует больше оружия. В течение последнего года это стало его постоянной нотой,

– предположил политический деятель из США.

Впрочем, по его словам, очень интересна именно позиция американского президента. Так, администрация Джо Байдена продолжает говорить, что США хотят предоставить Украине все необходимое вооружение для ведения боевых действий и получения результатов.

Рашкин подытожил, что тренд в разговорах украинского и американского лидера уже задан. Итак, все о чем они будут говорить – будет касаться стратегии победы нашего государства в войне против России.

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Напомним, что в декабре 2022 года президент Владимир Зеленский совершил свой первый визит с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Президент посетил Соединенные Штаты, где провел ряд встреч, в том числе с Джо Байденом.

После этой поездки Владимир Зеленский заявил, что готов к дальнейшим визитам, если они будут эффективны для нашего государства.

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