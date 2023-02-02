Так, подібну ситуацію ми могли спостерігати з ленд-лізом. Про це 24 Каналу розповів громадський та політичний діяч із США Юрій Рашкін.

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"Байден не проти потролити Путіна"

"Ми бачимо, що Байден абсолютно не проти потролити Путіна. Наприклад, законопроєкт щодо ленд-лізу був підписаний 9 травня і це невипадково", – зауважив Рашкін.

На його думку, зустріч українського лідера Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена необхідна і має відбутися. Крім того, це є частиною регулярного спілкування двох лідерів.

З історичної точки зору, ці дві людини вже пов'язані назавжди. Байден та Зеленський – це як Рузвельт і Черчилль,

– підкреслив політичний діяч із США.

Які теми обговорюватимуть

Рашкін зазначив, що тема можливої зустрічі Зеленського та Байдена є абсолютно передбачуваною. А саме – надання нашій державі більшої кількості озброєння.

Найімовірніше, Володимир Зеленський вимагатиме більше зброї. Упродовж останнього року це стало його постійною нотою,

– припустив політичний діяч із США.

Утім, за його словами, дуже цікавою є саме позиція американського президента. Так, адміністрація Джо Байдена продовжує говорити, що США хочуть надати Україні усе необхідне озброєння для ведення бойових дій та отримання результатів.

Рашкін підсумував, що тренд у розмовах українського та американського лідера вже заданий. Отже, все про що вони говоритимуть – стосуватиметься стратегії перемоги нашої держави у війні проти Росії.

Рашкін припустив, чи відбудеться зустріч Зеленського та Байдена в Польщі: дивіться відео

Нагадаємо, що в грудні 2022 року президент Володимир Зеленський здійснив свій перший візит з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Президент відвідав Сполучені Штати, де здійснив низку зустрічей, зокрема з Джо Байденом.

Після цієї поїздки Володимир Зеленський заявив, що готовий до подальших візитів, якщо вони будуть ефективними для нашої держави.

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