Байден едет в Польшу: Зеленский рассказал, пригласили ли его на встречу
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, получал ли приглашение на встречу с президентом США Джозефом Байденом. Он вскоре отправится в Польшу.
Об этом Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с главой Австрии Александром Вон дер Белленом в Киеве.
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Получил ли Зеленский приглашение в Польшу
Президент прокомментировал его вероятную встречу с Байденом в Польше.
Что касается президента США – мы иногда встречаемся с ним. Но меня не приглашали в Польшу,
– отметил Зеленский.
В то же время он добавил, что в рамках предстоящего Саммита мира Украина проводит много консультаций с партнерами о том, где именно он будет проходить.
"Для нас самое главное, чтобы это было место и дата, которые смогут обеспечить максимальное количество государств-партнеров. И от места и даты действительно зависит это количество. Поэтому мы работаем над этим", – отметил глава государства.
По его словам, организационные вопросы проведения Саммита мира не связаны с его возможной встречей с Байденом и Дудой.
Вероятная встреча Байдена и Зеленского в Польше
- Президент США Джо Байден, как сообщают польские СМИ, прибудет с визитом в Польшу в феврале. Во время этой поездки он может встретиться с Владимиром Зеленским.
- Вероятно, Байден посетит Европу и, в частности, Польшу ближе к 24 февраля. Это будет первая годовщина с начала полномасштабного вторжения.
- Также СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Зеленский созывает международную конференцию насчет Украины. Среди прочего, он хочет обсудить мирный план и гарантии безопасности. Однако неизвестно, состоится ли эта конференция именно в Польше.