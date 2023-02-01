Байден едет в Польшу: Зеленский рассказал, пригласили ли его на встречу

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, получал ли приглашение на встречу с президентом США Джозефом Байденом. Он вскоре отправится в Польшу.

Об этом Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с главой Австрии Александром Вон дер Белленом в Киеве.

Заметьте Возможна ли встреча Зеленского с Байденом в Польше: о чем будут говорить

Получил ли Зеленский приглашение в Польшу

Президент прокомментировал его вероятную встречу с Байденом в Польше.

Что касается президента США – мы иногда встречаемся с ним. Но меня не приглашали в Польшу,

– отметил Зеленский.

В то же время он добавил, что в рамках предстоящего Саммита мира Украина проводит много консультаций с партнерами о том, где именно он будет проходить.

"Для нас самое главное, чтобы это было место и дата, которые смогут обеспечить максимальное количество государств-партнеров. И от места и даты действительно зависит это количество. Поэтому мы работаем над этим", – отметил глава государства.

По его словам, организационные вопросы проведения Саммита мира не связаны с его возможной встречей с Байденом и Дудой.

Вероятная встреча Байдена и Зеленского в Польше