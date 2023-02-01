Возможна ли встреча Зеленского с Байденом в Польше: о чем будут говорить

Польские СМИ сообщают, что в феврале президент США Джо Байден посетит Польшу. Там он может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако это пока только неофициальная информация.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, дипломат Ярослав Войтко. По его словам, эта встреча вполне реалистичная. Она может состояться в формате Байден – Зеленский – Дуда.

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Думаю, что Зеленский поедет на эту встречу. Она может состояться, по последним сообщениям, в конце февраля,

– отметил Войтко.

О чем президенты могут говорить на встрече

Как подчеркнул Войтко, есть важные темы, которые следует обсудить обоим президентам. Скорее всего, встреча будет касаться дальнейшей помощи Украине, необходимой для отражения российского наступления. По разным сообщениям, оккупанты планируют его на февраль – март.

Не стоит забывать и о теме поставки Украине американских истребителей F-16. Хотя Байден ранее кратко подметил, что США не будут поставлять эти самолеты для ВСУ. Однако аналогичные ситуации были и с другими видами вооружения.

Встретятся ли Зеленский и Байден в феврале: смотрите видео

В свое время нам говорили, что не будет "Джавелинов", "Байрактаров", танков. А уже танки начинают приходить. Будут и американские "Абрамсы"... Есть предмет для разговоров,

– подчеркнул Войтко.

Байден и Зеленский могут встретиться в Польше