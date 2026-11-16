Сибига объявил о встрече Зеленского и Мадьяра: когда она может состояться

Министерства иностранных дел Украины и Венгрии готовят переговоры лидеров двух государств. Встречу планируется организовать до конца ноября 2026 года.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в социальной сети X после переговоров со своей венгерской коллегой в Брюсселе. Дипломаты встретились в кулуарах заседания Рады ЕС по иностранным делам после контакта глав двух государств в Дублине.

О чем говорили министры

Стороны сосредоточились на дальнейшем развитии партнерства и деталях предстоящего диалога на высшем уровне.

Мы договорились использовать позитивную динамику в двусторонних отношениях для дальнейшего развития сотрудничества и обсудили совместную подготовку к встрече лидеров наших государств, которая должна состояться до конца ноября,

– отметил Сибига.

В ходе переговоров был затронут целый ряд практических вопросов двусторонней повестки дня. В частности, речь шла о совместной инфраструктуре, транспортном сообщении, взаимной торговле, энергетике, правах национальных меньшинств, вопросах региональной безопасности, а также о продвижении Украины к вступлению в Европейский Союз.

Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что 3 декабря Украина и Венгрия будут отмечать 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. По его словам, дипломаты работают над тем, чтобы наполнить партнерство конкретными проектами, приносящими взаимную выгоду обоим народам.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что его переговоры с Владимиром Зеленским могут произойти в Закарпатье. Вместо Киева или Будапешта такую локацию предложили для согласования графиков еще до конца месяца.