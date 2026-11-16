Сибіга анонсував зустріч Зеленського та Мадяра: коли вона може відбутися

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х після перемовин зі своєю угорською колегою в Брюсселі. Дипломати зустрілися на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ після контакту очільників двох держав у Дубліні.

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Про що говорили міністри

Сторони зосередилися на подальшому розвитку партнерства та деталях майбутнього діалогу на найвищому рівні.

Ми домовилися використати позитивну динаміку у двосторонніх відносинах для подальшого розвитку співпраці та обговорили спільну підготовку до зустрічі лідерів наших держав, яка має відбутися до кінця листопада– зазначив Сибіга.

Під час переговорів порушили цілу низку практичних тем двостороннього порядку денного. Зокрема, йшлося про спільну інфраструктуру, транспортне сполучення, взаємну торгівлю, енергетику, права національних меншин, питання регіональної безпеки, а також рух України до вступу в Європейський Союз.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства нагадав, що 3 грудня Україна та Угорщина відзначатимуть 35-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. За його словами, дипломати працюють над тим, щоб наповнити партнерство конкретними проєктами з взаємною вигодою для обох народів.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що його переговори з Володимиром Зеленським можуть відбутися на Закарпатті. Замість Києва чи Будапешта таку локацію запропонували для узгодження графіків ще до кінця місяця.