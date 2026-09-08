Киев надеется наладить отношения с Бухарестом. Об этом Тихий рассказал во время брифинга, который состоялся во вторник, 8 сентября.

Что сказали в МИД?

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел подтвердил, что дипломаты готовят встречу Владимира Зеленского и Петера Мадяра. Украинская сторона уже передала венгерским коллегам новое предложение относительно возможного времени и места проведения переговоров.

В МИД рассчитывают, что эта встреча состоится в ближайшее время и позволит вывести нормализацию отношений на стабильный путь. По словам чиновника, Украина была готова к диалогу с венгерским лидером еще с момента его избрания на должность.

Мы были бы рады такой встрече. Это позволило бы пройти всю повестку дня и вывести нормализацию украинско-венгерских отношений на стабильные рельсы. Мы хотели бы провести такую встречу,

– заявил Тихий.

Сейчас дипломаты ожидают ответа партнеров после передачи новых предложений относительно места и дат.

Напомним, что в июне 2026 года премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отмечал, что был бы рад встретиться с президентом Украины в городе Берегово на Закарпатье. Впоследствии, в июле, венгерский чиновник рассказал о короткой беседе с Зеленским и подчеркнул, что Будапешт продолжит оказывать гуманитарную поддержку, хотя и воздерживается от военной помощи.