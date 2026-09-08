Київ сподівається налагодити відносини з Бухарестом. Про це Тихий розповів під час брифінгу, що відбувся у вівторок, 8 вересня.

Що сказали у МЗС?

Речник міністверства закордонних справ підтвердив, що дипломати готують зустріч Володимира Зеленського Петера Мадяра. Українська сторона вже передала угорським колегам свіжу пропозицію щодо можливого часу та місця проведення переговорів.

У МЗС розраховують, що ця зустріч відбудеться незабаром і дозволить вивести нормалізацію відносин на стабільний трек. За словами посадовця, Україна була готова до діалогу з угорським лідером ще з моменту його обрання на посаду.

Ми були б раді такій зустрічі. Це дозволило б пройти весь порядок денний і вивести нормалізацію українсько-угорських відносин на такі стабільні рейки. Ми хотіли б таку зустріч провести,

– заявив Тихий.

Наразі дипломати очікують на відповідь партнерів після передачі нових ідей щодо локації та дат.

Нагадаємо, що у червні 2026 року прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зазначав, що був би радий зустрітися з президентом України у місті Берегове на Закарпатті. Згодом, у липні, угорський урядовець розповів про коротку розмову із Зеленським і підкреслив, що Будапешт продовжить надавати гуманітарну підтримку, хоча й утримується від військової допомоги.