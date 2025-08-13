"Впечатления очень смешанные": интересные подробности встречи Зеленского и Мерца в Берлине
- Встреча Зеленского с Мерцом в Берлине вызвала смешанные впечатления, а основным месседжем европейских лидеров было прекращение огня.
- Встреча является сигналом солидарности ЕС с Украиной, несмотря на сомнения, повлияет ли она на Трампа и Путина.
Владимир Зеленский 13 августа 2025 года прибыл в Берлин. Там состоялась видеоконференция с Дональдом Трампом, в которой приняли участие президент Украины и европейские лидеры.
Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент DW Анна Чайка, отметив, что основным месседжем встречи в Берлине является фраза Фридриха Мерца. Он сказал, что сначала важно прекращение огня, а потом уже все остальные разговоры.
Каким был визит Зеленского в Берлин?
Анна Чайка отметила, что впечатления от встречи Зеленского с Мерцом очень смешанные. Есть информация, что канцлер Германии для этого прервал свой летний отпуск.
О том, что Владимир Зеленский сегодня приедет в Берлин стало известно только рано утром. Для многих это было неожиданностью,
– сказала она.
По оценкам различных политологов, встреча в Берлине двух лидеров является потенциальным сигналом не только для Дональда Трампа, но и Владимира Путина. Мол, Европейский Союз солидарен с Украиной и объединен.
Важно! Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что договорился с Дональдом Трампом о контакте сразу после его встречи с Владимиром Путиным 15 августа. Сначала президент США планирует пообщаться с Владимиром Зеленским, а затем с европейскими лидерами, чтобы проинформировать о результатах переговоров.
Однако, по словам корреспондентка DW, многие сомневаются, что переговоры в Берлине могут каким-то образом повлиять на Трампа или Путина, ведь для них европейские лидеры не являются ключевыми игроками в этой войне.
Однако для немецких политологов сегодняшняя встреча – это успех Фридриха Мерца, которому удалось объединить Европейский Союз. Несмотря на то, что лидеры Европы подключались к видеоконференции (с Трампом – 24 Канал) каждый из своих локаций, но Европа желает показать себя объединенной в этой ситуации,
– подчеркнула Анна Чайка.
Европейские лидеры транслируют общий месседж о том, что сначала должно быть прекращение огня на территории Украины, а уже после того разговоры о перемирии. Также Европа юридически не будет признавать временно оккупированные территории нашего государства.