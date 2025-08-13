Владимир Зеленский 13 августа 2025 года прибыл в Берлин. Там состоялась видеоконференция с Дональдом Трампом, в которой приняли участие президент Украины и европейские лидеры.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент DW Анна Чайка, отметив, что основным месседжем встречи в Берлине является фраза Фридриха Мерца. Он сказал, что сначала важно прекращение огня, а потом уже все остальные разговоры.

Смотрите также Как россияне продали Аляску американцам и почему именно здесь состоятся переговоры Путина и Трампа

Каким был визит Зеленского в Берлин?

Анна Чайка отметила, что впечатления от встречи Зеленского с Мерцом очень смешанные. Есть информация, что канцлер Германии для этого прервал свой летний отпуск.

О том, что Владимир Зеленский сегодня приедет в Берлин стало известно только рано утром. Для многих это было неожиданностью,

– сказала она.

По оценкам различных политологов, встреча в Берлине двух лидеров является потенциальным сигналом не только для Дональда Трампа, но и Владимира Путина. Мол, Европейский Союз солидарен с Украиной и объединен.

Важно! Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что договорился с Дональдом Трампом о контакте сразу после его встречи с Владимиром Путиным 15 августа. Сначала президент США планирует пообщаться с Владимиром Зеленским, а затем с европейскими лидерами, чтобы проинформировать о результатах переговоров.

Однако, по словам корреспондентка DW, многие сомневаются, что переговоры в Берлине могут каким-то образом повлиять на Трампа или Путина, ведь для них европейские лидеры не являются ключевыми игроками в этой войне.

Однако для немецких политологов сегодняшняя встреча – это успех Фридриха Мерца, которому удалось объединить Европейский Союз. Несмотря на то, что лидеры Европы подключались к видеоконференции (с Трампом – 24 Канал) каждый из своих локаций, но Европа желает показать себя объединенной в этой ситуации,

– подчеркнула Анна Чайка.

Европейские лидеры транслируют общий месседж о том, что сначала должно быть прекращение огня на территории Украины, а уже после того разговоры о перемирии. Также Европа юридически не будет признавать временно оккупированные территории нашего государства.