Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка DW Анна Чайка, зазначивши, що основним меседжем зустрічі у Берліні є фраза Фрідріха Мерца. Він сказав, що спочатку важливе припинення вогню, а потім вже всі інші розмови.

Яким був візит Зеленського до Берліну?

Анна Чайка зазначила, що враження від зустрічі Зеленського із Мерцом дуже змішані. Є інформація, що канцлер Німеччини для цього перервав свою літню відпустку.

Про те, що Володимир Зеленський сьогодні приїде у Берлін стало відомо лише рано-вранці. Для багатьох це було несподіванкою,

– сказала вона.

За оцінками різних політологів, зустріч у Берліні двох лідерів є потенційним сигналом не лише для Дональда Трампа, але й Володимира Путіна. Мовляв, Європейський Союз солідарний з Україною й об'єднаний.

Важливо! Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що домовився з Дональдом Трампом про контакт одразу після його зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня. Спершу президент США планує поспілкуватися із Володимиром Зеленським, а потім з європейськими лідерами, щоб поінформувати про результати переговорів.

Проте, за словами кореспондентка DW, багато хто сумнівається, що перемовини у Берліні можуть якимось чином вплинути на Трампа чи Путіна, адже для них європейські лідери не є ключовими гравцями у цій війні.

Проте для німецьких політологів сьогоднішня зустріч – це успіх Фрідріха Мерца, якому вдалося об'єднати Європейський Союз. Попри те, що лідери Європи підключались до відеоконференції (з Трампом – 24 Канал) кожен зі своїх локацій, але Європа бажає показати себе об'єднаною у цій ситуації,

– підкреслила Анна Чайка.

Європейські лідери транслюють спільний меседж щодо того, що спочатку має бути припинення вогню на території України, а вже після того розмови про перемир'я. Також Європа юридично не визнаватиме тимчасово окуповані території нашої держави.