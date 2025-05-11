Зеленский приедет в Турцию, даже если Путин не согласится на прекращение огня, – Axios

В СМИ предполагают, что Владимир Зеленский поедет в Турцию, даже если Владимир Путин не начнет перемирие 12 мая или проигнорирует визит. Президент Украины демонстрирует готовность завершить войну.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios. Встреча Зеленского и Путина может состояться впервые за все время войны.

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Украина ожидает встречи президентов

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что поедет в Турцию 15 мая. Он решительно готов к переговорам с Владимиром Путиным, поэтому сдержит обещание. Президент хочет "обсудить "необходимую основу для дипломатии", чтобы было возможно закончить войну в Украине.

Неназванный украинский чиновник отметил, что Зеленский поедет в Турцию, даже если российский диктатор не объявит временное перемирие 12 мая. Хотя украинская сторона очень на это надеется и вместе с партнерами выдвигает такое требование.

На прошлой неделе о "30-дневном безусловном прекращении огня" между Россией и Украиной говорил Дональд Трамп. Это предложение от США Украина поддержала еще 11 марта. России американский лидер пригрозил санкциями, если ее военные не будут соблюдать перемирие.

10 мая во время встречи в Киеве руководители европейских стран имели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Тогда они заверили президента США, что когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Украина начнет прямые мирные переговоры с Россией.

Трамп отметил, что если Украина примет участие в этих переговорах, она сможет определить, возможна ли дальнейшая мирная сделка.

Если нет, Европа и США будут знать, что происходит, и отреагируют соответственно, добавил он.