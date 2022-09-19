Как реальна встреча Зеленского и путина: Генсек ООН Гутерреш оценил перспективы

Тема личной встречи украинского президента Владимира Зеленского с кремлевским диктатором владимиром путиным давно существует в инфопространстве. Однако в ООН пока не питают надежд на эту встречу в ближайшее время.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью кремлевским пропагандистам. По его словам, встреча зависит от желания Зеленского и путина.

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В ООН не видят перспективы встречи в ближайшее время

Антониу Гутерреш отметил, что сейчас перспектива встречи Зеленского и путина очень далека. Главной причиной Генсек ООН назвал то, что оба президента стоят на своих позициях. Владимир Зеленский говорит о деоккупации всех территорий Украины, а путин продолжает повторять мантры о "целях", которые он хочет выполнить. Правда, уже непонятно, какие цели у кремля – они изменяются со скоростью отступления оккупантов.

Однако Генсек выразил надежду на то, что встреча все-таки состоится, хотя реальность пока показывает, что это еще невозможно.

Если рассуждать реалистично, то мы все еще далеки от этой возможности (встречи Зеленского и путина – 24 канал) и, вероятно, будет трудно провести прямые переговоры между президентами,

– подчеркнул Гутерреш.

Украина отказалась от переговоров с россией

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину состоялся ряд встреч представителей делегаций обеих сторон. Переговоры проводились в беларуси и Турции. Однако в апреле после деоккупации Киевской области и того, что мир увидел в Буче, Украина отказалась от переговоров.

В сентябре на фоне успешного контрнаступления ВСУ кремль решил предложить Украине возобновить переговоры. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что от этого Украина отказалась и подчеркнула, что переговоры возобновят только после того, как Киев достигнет своих военных целей. Политик подчеркнула, что сейчас у нашей страны больше рычагов влияния, чем у россии.

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