В ОАЭ заговорили о встрече Зеленского и Путина: причина может быть эгоистичной

Президент ОАЭ осенью планирует организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина на Конференции ООН по климату. Сообщают, что инициативу поддержали Папа Римский и Джо Байден.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, почему ОАЭ планируют организовать эту встречу. Он предполагает, что страны поняли перспективы взаимоотношений с Украиной и теперь хотят обрести часть "переговорной" славы.

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Какова цель инициативы

В Саудовской Аравии 5 августа состоялся саммит по миру в Украине. К обсуждению присоединились страны Глобального Юга, что запустило большое количество политико-дипломатических процессов.

Многие страны действительно поняли ценность Украины, возможны перспективы взаимоотношений и вообще важность мира в Украине с успешной реализацией мирного плана Владимира Зеленского,

– добавил политолог.

Есть и дополнительные последствия. Страны хотят обрести часть "переговорной" славы. К примеру, мирный план Папы Римского, приезд лидеров Африканских государств в Киев, словечко Бразилии и, конечно же, Китая.

Почему в ОАЭ хотят организовать встречу

Встречу планируют организовать в Дубае на Конференции ООН по климату, ориентировочно в ноябре – декабре.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры между Россией и Украиной возможны только при четких условиях: восстановление территориальной целостности Украины, уважение Устава ООН, возмещение всех убытков, причиненных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится.

Причина организации встречи Зеленского и Путина: смотрите видео

Страны мира, в частности, Глобальный Юг, становятся на сторону Украины, то есть – на сторону справедливости.

Встреча в ОАЭ совпадает с Глобальным саммитом мира, который планирует провести до конца года. Страны предположили, что, как следствие, Зеленский и Путин будут готовы сесть за стол переговоров.

Это тонкая игра на дипломатическое опережение от ОАЭ, если пытаться такие предложения правильно артикулировать,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Пока это происходит только на уровне политических заявлений, ничего конкретного со стороны ОАЭ нет.

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