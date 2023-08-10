В ОАЭ заговорили о встрече Зеленского и Путина: причина может быть эгоистичной
Президент ОАЭ осенью планирует организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина на Конференции ООН по климату. Сообщают, что инициативу поддержали Папа Римский и Джо Байден.
Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, почему ОАЭ планируют организовать эту встречу. Он предполагает, что страны поняли перспективы взаимоотношений с Украиной и теперь хотят обрести часть "переговорной" славы.
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Какова цель инициативы
В Саудовской Аравии 5 августа состоялся саммит по миру в Украине. К обсуждению присоединились страны Глобального Юга, что запустило большое количество политико-дипломатических процессов.
Многие страны действительно поняли ценность Украины, возможны перспективы взаимоотношений и вообще важность мира в Украине с успешной реализацией мирного плана Владимира Зеленского,
– добавил политолог.
Есть и дополнительные последствия. Страны хотят обрести часть "переговорной" славы. К примеру, мирный план Папы Римского, приезд лидеров Африканских государств в Киев, словечко Бразилии и, конечно же, Китая.
Почему в ОАЭ хотят организовать встречу
Встречу планируют организовать в Дубае на Конференции ООН по климату, ориентировочно в ноябре – декабре.Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры между Россией и Украиной возможны только при четких условиях: восстановление территориальной целостности Украины, уважение Устава ООН, возмещение всех убытков, причиненных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится.
Причина организации встречи Зеленского и Путина: смотрите видео
Страны мира, в частности, Глобальный Юг, становятся на сторону Украины, то есть – на сторону справедливости.
Встреча в ОАЭ совпадает с Глобальным саммитом мира, который планирует провести до конца года. Страны предположили, что, как следствие, Зеленский и Путин будут готовы сесть за стол переговоров.
Это тонкая игра на дипломатическое опережение от ОАЭ, если пытаться такие предложения правильно артикулировать,
– подчеркнул Алексей Буряченко.
Пока это происходит только на уровне политических заявлений, ничего конкретного со стороны ОАЭ нет.
Почему России не было на саммите мира в Саудовской Аравии
- В Джидде 5 – 6 августа состоялся саммит с участием представителей более 30 стран. Центральная тема для обсуждения – ситуация в Украине. России среди приглашенных не было.
- Представитель ОП Михаил Подоляк рассказал, что на саммите в Джидде не планировали говорить о мир России и Украины. Суть саммита заключалась в том, чтобы Украина смогла рассказать о войне по собственной позиции.
- По его словам, россияне не готовы к содержательным диалогам. Ведь их требования на сегодняшний день выходят за пределы реального. Они до сих пор настаивают на Украине без НАТО и ЕС, признании Россией оккупированных территорий, а также полной демилитаризации Украины.