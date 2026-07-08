Последний поинтересовался у своего украинского коллеги, поедет ли тот в Москву, сообщает 24 Канал.
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Что сказал Зеленский Трампу?
Зеленский ответил Трампу, что ехать в Москву вообще не стоит.
Там опасно, там летают украинские дроны,
– отметил президент.
По его словам, для потенциальной встречи лучше было бы найти другое место, например, в Европе.
Напомним, что недавно Зеленскому вновь предложили поехать на встречу с Путиным в Москву. Вместо этого украинский президент предложил провести ее в Константиновке, об "оккупации" которой лгали россияне.
Но в Кремле "отмазали" Путина от этого, заявив, что "столица России – Москва".
Кстати, Трамп заявил, что 8 июля поговорит с Путиным. По его словам, диктатор "хочет быстро завершить войну".